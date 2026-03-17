五島市は環境に優しい農業を進める「オーガニックビレッジ宣言」を行いました。 「オーガニックビレッジ」は地域ぐるみで有機農業を拡大し、生産から消費まで取り組むもので、県内の自治体で宣言するのは南島原市、雲仙市に続いて3例目です。 会場ではオーガニックフェスタも開かれ、来場者は安心安全な食品を買い求めていました。 （来場者） 「自然な物というのは子どもたちにとって