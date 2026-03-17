値千金の適時打を放ったアラエス(C)Getty Images現地時間3月16日に行われたワールド・ベースボール・クラシック準決勝で、ベネズエラ代表がイタリア代表に4-2で勝利。史上初となる決勝進出という快挙をやってのけた。【動画】ベネズエラが一気呵成！アラエスの一打でベンチも観客も大盛り上がり無敗街道をひた走ってきたイタリアは、勢いそのままに先手を取る。2回裏に一死満塁からの押し出し四球で先制点を挙げた精鋭軍団は、