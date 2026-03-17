ベネズエラがイタリアを倒し、初のWBC決勝進出を決めた(C)Getty Imagesワールド・ベースボール・クラシック（WBC）は現地時間3月16日、ベネズエラが準決勝でイタリアを4−2で下し、初の決勝進出を決めた。イタリアは今大会初黒星も、準決勝で敗退することになった。【動画】ベネズエラが一気呵成！アラエスの一打でベンチも観客も大盛り上がり今大会5連勝のイタリアは、2回にドラツィオが一死満塁から押し出しの四球を選び先制