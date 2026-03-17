今年還暦を迎える女性俳優は、落ち着いた美しさと円熟味あふれる表現力が魅力。若い頃から積み重ねてきた経験が演技に厚みをもたらし、主演から重要な役どころまで幅広く活躍しています。All About ニュース編集部は2月19日、全国の10〜60代の男女300人を対象に「今年〇歳の女性俳優」に関するアンケート調査を実施しました。今回はその中から「今年60歳と知って驚いた女性俳優」ランキングを紹介します！【9位までの全ランキング