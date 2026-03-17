大阪府枚方市の遊園地「ひらかたパーク」とアーケードゲームやアニメで人気の「ひみつのアイプリ」がコラボ。2026年3月13日〜5月10日、期間限定イベント「『ひみつのアイプリ』×ひらかたパーク 遊園地でワクワク体験！」が開催されている。【画像】『ひみつのアイプリ』×ひらかたパーク コラボビジュやグッズ、ノベルティコラボ音声付きのアトラクションや園内散策、ひらパー限定デザインの装飾やコラボグッズやノベルティが楽