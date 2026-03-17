熊本市東区の陸上自衛隊・健軍駐屯地に配備される長射程ミサイルについて、関係者を対象とした展示会が開かれています。 【写真を見る】展示された「能力向上型」と「従来型」の発射装置 展示会では、従来の12式地対艦誘導弾と、射程を伸ばした最新の「能力向上型」の発射装置などが並べて展示されました。 九州防衛局の説明「右が能力向上型で、3月31日に配備されるものとなります」 3月17日午前は、九州防衛局の幹部が熊本県