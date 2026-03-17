任期満了に伴う、熊本県和水町の町長選挙が告示されました。 【写真を見る】熊本・和水町長選挙が告示現職・新人の一騎打ちとなる公算大 これまでに現職と新人、2人が立候補を届け出ていて、一騎打ちの公算が大きくなっています。 和水町選挙管理委員会によりますと、3月17日午前11時時点で立候補を届け出ているのは、届け出順に、いずれも無所属で、前の町議会議員で新人の荒木宏太候補（41）と、2期目を目指す現職の石原佳