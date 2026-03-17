俳優の高岡早紀（53）が、17日までに自身のYouTubeチャンネルでショート動画を更新。お酒を飲みながら2人の息子について語っている動画を披露した。【動画】「親孝行の話感動しました」長男＆次男との日常を嬉しそうに語る高岡早紀「高岡家の優しい息子たち」と題した動画で、スタッフから「息子さん達はお酒を飲む？」という質問に、高岡は「彼ら飲まないの」「珍しいでしょ。私の子どもたちなんだけど」「長男は外では飲むけ