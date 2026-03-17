熊本県天草市五和町で、天然ワカメの収穫が最盛期を迎えています。 【写真を見る】これが「天然ワカメ」の収穫方法！漁師お手製 “長さ3mの鎌ざお”活躍熊本県天草市 天然ワカメが海岸に吊るされ、潮風に吹かれています。 島原半島を望む鬼池沖合の早崎海峡では、漁をする人たちが潮が引いた時間を利用して手製の道具「鎌ざお」を巧みに使い、海底に生えるワカメを切り素早く引きあげます。 収穫されたワカメは、日当たりの