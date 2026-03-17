◇ファームリーグ阪神―オリックス（2026年3月17日SGL尼崎）ファームリーグの阪神―オリックス戦のスタメンが発表され、阪神のドラフト1位・立石正広内野手（22）が「5番・指名打者」で実戦デビューすることが決まった。スタメンが発表されるとスタンドに詰めかけたファンから大きな拍手が起こった。立石は1月の新人合同自主トレで右脚の肉離れを発症。慎重に調整を進めてきた。今春キャンプは具志川スタートも今月6日に