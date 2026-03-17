歌手のオーイシマサヨシが16日、自身のＸを更新し、”痛車”との2ショット写真を投稿するとネット上で話題になっている。【写真】ポルシェが痛車に！愛車＆オーイシマサヨシの2ショットオーイシは、アニメ『お隣の天使様にいつの間にか駄目人間にされていた件 2』のオープニング主題歌を担当することが、この日発表され「4月からはじまるTVアニメ『お隣の天使様にいつの間にか駄目人間にされていた件』2期OP主題歌をオーイシマ