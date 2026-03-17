タレントの江口ともみ（58）が、17日までに自身のインスタグラムを更新。夫・つまみ枝豆（67）とのプライベート写真を披露した。「ある日買い物に行ってお茶してた時」と始めた江口。「私がもぐたろうをバックに入れたまんまにしてたら、なんか視線感じると思ったらとおさんがもぐたろうを出していた」とつづった。「もぐたろう」は江口のインスタグラムでも度々登場する愛用のぬいぐるみ。夫と喫茶店でくつろぐ写真の片隅