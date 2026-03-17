テレビ朝日系バラエティー『かまいガチ』（毎週水曜 後11：15 ※一部地域を除く）は、2月17日に56歳で亡くなったLUNA SEAのドラマー・真矢さんを追悼し、真矢さんの出演回をTVer・ABEMAにて特別再配信する。17日、同番組とバンドの公式Xでそれぞれ伝えられた。【写真】「面白そう!!絶対観る」放送当時の真矢さんの投稿再配信期間と内容は以下の通り。【期間】3月17日10時〜2週間【内容】#55「最高のROSIERを歌い上げんねん！