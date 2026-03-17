去年10月、神奈川県大和市で自転車に乗っていた女子大学生を押し倒し、わいせつな行為をしようとしたとして、43歳の男が逮捕されました。警察によりますと、逮捕された会社員の木村修一容疑者は去年10月、大和市の路上で自転車に乗っていた23歳の女子大学生を押し倒しわいせつな行為をしようとして、左足を骨折するなど全治3週間ほどのケガをさせた疑いがもたれています。木村容疑者は路上でみつけた面識のない女子大学生を後ろか