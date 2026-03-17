演出家でタレントのテリー伊藤（76）が、16日放送のTOKYO FM「TOKYO SPEAKEASY」（月〜木曜深夜1時）に出演。「一番太っ腹だった」俳優について語った。この日は旧知の女優泉ピン子とトーク。羽振りのいい芸能人の話題になると、伊藤は「一番太っ腹だったのは松方弘樹さんですね。あの人も金なかったはずですよ。使いっぷりがよかったなあ」と振り返った。自身があるドラマの監督を務めていた時、隣のスタジオで松方さんが撮影して