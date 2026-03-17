中日は17日、球団創設90周年を記念し「DRAGONS LEGENDS DAY」と銘打ったイベントを5月16日（土）に第1弾、8月16日（日）に第2弾を開催すると発表した。第1弾の5月16日(土)には、「バッテリーDAY」を実施。1月16日(金)から2月6日(金)に実施した「あなたが選ぶベストナイン投票」で上位にランクインし、かつて投手、捕手のバッテリーとしてご活躍された6名のレジェンドOBを招待し、試合前のセレモニアルピッチなどに出演。▼出演