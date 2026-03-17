楽天は17日、4月19日（日）のロッテ戦の試合終了後に開催する「ダイワロイネットホテルズpresents 花火大会〜春爛漫〜」のスペシャルゲストにボーカルユニット、ベリーグッドマンさんが登場することになったと発表した。今年の「ダイワロイネットホテルズpresents 花火大会〜春爛漫〜」のテーマは、新生活をスタートされた方へ、楽天イーグルスからのエールを込めて開催する春の花火大会。数多くのパワーソング（応援歌）でエ