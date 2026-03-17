パートの日数を増やしたい妻と、「壁を超えると損するからやめたほうがいい」と考える夫。このようなやり取りは、多くの家庭で予想されます。たしかに、年収の壁を超えると税金や社会保険料がかかり、手取りが急に減ったように見える場面はあります。 ただ、それだけで「壁の手前に抑えるのが正解」とは言い切れません。大切なのは、目先の手取りだけでなく、世帯全体の収入や将来の保障も含めて考えることです。