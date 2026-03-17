入院して9万円をそのまま支払ったあと、「高額療養費制度があるなら、あとで自動的に返ってくるのでは」と思う人は少なくありません。 ですが、実際には自動で還付されるとは限りません。加入している健康保険によって手続きは異なり、申請が必要なこともあります。制度を知っているだけでなく、受け取り方まで理解しておくことが大切です。 高額療養費は自動で返ってくるとは限らない 高額療養費制度は、1ヶ月の医