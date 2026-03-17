ロッテとのOP戦に出場阪神は17日、ZOZOマリンで行われるロッテとのオープン戦のスタメンを発表した。野球日本代表「侍ジャパン」の一員としてワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に出場した佐藤輝明内野手ら3人がスタメンに名を連ねた。侍ジャパンは14日（日本時間15日）の準々決勝・ベネズエラ戦に敗れ、ベスト8に終わった。国内組は16日に成田空港に到着していた。この日、佐藤輝は「4番・三塁」で出場。ベネズエラ