BANDAI SPIRITSは、子どもの頃に「魔法の天使クリィミーマミ」などのシリーズ作品で魔法に出会った大人や、これから魔法に出会う人たちに向けた最新TVアニメ「魔法の姉妹ルルットリリィ」(4月5日よりTOKYO MX 毎週日曜22：30〜ほかで放送開始)に登場する変身＆魔法アイテムを、ハイターゲット層向け高付加価値玩具ブランド「PROPLICA(プロップリカ)」で展開する。そのほか、バンダイナムコグループ各社から50以上の商品が登場予定