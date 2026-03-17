【モデルプレス＝2026/03/17】嵐の櫻井翔が3月16日、月曜キャスターを務める日本テレビ系「news zero」（月曜〜木曜：23時00分〜23時59分／金曜：23時30分〜24時30分）に出演。同月13日から15日に行われたラストツアー「ARASHI LIVE TOUR 2026『We are ARASHI』」北海道公演を振り返る場面があった。【写真】「23年前と繋がった」と話題の嵐のラストシングル◆櫻井翔、嵐ラストツアー開幕の心境嵐にとってのラストツアーが13日に北