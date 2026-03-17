【モデルプレス＝2026/03/17】Prime Videoにて独占配信中の恋愛リアリティ番組「ラブ トランジット」シーズン3（以下「ラブトラ3」）に参加していたモデルのミクが3月15日、自身のInstagramを更新。「ラブトラ3」で復縁した格闘家・トレーナーのイッセイ（石井一成）との宮島デートを披露し、話題となっている。【写真】「ラブトラ」美男美女カップル「距離感尊い」宮島デート中のラブラブショット◆ミク、イッセイとの弾丸デート