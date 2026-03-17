【モデルプレス＝2026/03/17】指原莉乃プロデュースのアイドルグループ＝LOVEの諸橋沙夏が3月15日、自身のInstagramを更新。ビッグシルエットのパーカー姿を公開し、話題を呼んでいる。【写真】29歳イコラブメンバー「顔小さくてヘッドホンが大きく見える」ニーハイ履いた全身ショット◆諸橋沙夏、ショート丈ボトムスから美脚スラリ諸橋は「今日はラフな日」「耳寒いからヘッドホンつけるの ハマってるの」とつづり、写真を投稿。