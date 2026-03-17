東方神起・JYJ出身パク・ユチョンの元恋人で、“ミルク姫”とも呼ばれるファン・ハナが、麻薬事件の初公判で起訴内容を全面的に否認した。知人に覚醒剤を使用させた疑いで起訴されたファン・ハナは、法廷で「公訴事実をすべて否認する」と主張した。【写真】ファン・ハナ、“ド派手”なSNS活動3月17日、水原（スウォン）地裁・安養（アンヤン）支院刑事3単独（パク・ジュンソプ判事）では、ファン・ハナの麻薬類管理に関する法律違