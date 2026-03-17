〈第一弾は「バジル香る具沢山ミネストローネ」 スープの専用容器を開発〉冷凍宅配食を手がけるナッシュは、「食べるスープ」の第一弾商品として「バジル香る具沢山ミネストローネ」を13日から販売開始している。ごろっとした具材感が特徴のスープで、ランチやディナーの主役となりうる「メインディッシュ級のボリューム」を追求した。同シリーズでは、今後も健康観と満足感を両立したスープ商品をシリーズ展開していく。総重量は3