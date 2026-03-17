ASTROのメンバーで俳優のチャウヌが出演するNetflix新シリーズ『ワンダーフールズ』が、5月12日の製作発表会を皮切りに、本格的なプロモーションに突入する。3月17日、本サイトの提携メディア『OSEN』の取材によると、『ワンダーフールズ』は5月12日にソウル市内で公式製作発表会を開催し、作品を初披露する。【写真】“脱税の拠点”とされるチャウヌ家のウナギ屋会場にはユ・インシク監督をはじめ、主演のパク・ウンビン、キム・