WATAMI FAST CASUAL MANAGEMENTが展開するサンドイッチチェーン「サブウェイ」は、『チミチュリ&グリチキポテト』『バジル&えび生ハムポテト』『チミチュリ&BLTポテト』の3品を、2026年3月18日から期間限定で販売する。【メニュー画像はこちら】パセリとワインビネガーをきかせたチミチュリソースに北海道産じゃがいも「さやか」のポテサラを合わせたサンドイッチ今回のサンドには、サブウェイ初となる「チミチュリソ