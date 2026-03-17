【S.H.Figuarts 仮面ライダーギーツIX】 抽選受付期間：3月18日16時～29日23時 発表時期：3月下旬 発送時期：11月 価格：11,000円 BANDAI SPIRITSは、アクションフィギュア「S.H.Figuarts 仮面ライダーギーツIX」の2次抽選販売を3月18日16時から29日23時の期間実施する。価格は11,000円。11月発送予定で、当選発表は3月下