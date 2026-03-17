【M93R-FS CO2 スペシャルフォース】 3月17日 発売 価格：21,780円 マルゼンは、固定スライドCO2ガスガン「M93R-FS（：フィクスドスライド） CO2 スペシャルフォース」を3月17日に発売した。価格は21,780円。 本商品は、同社の固定スライドガスガン「M93R-FS」にてCO2対応マガジン、専用サプレッサー、20mmアンダーレール、LEDライトを専用ケ