NVIDIAのジェンスン・フアンCEOがAIカンファレンス「GTC 2026」の基調講演で、オープンソースのAIエージェントプラットフォームであるOpenClawコミュニティ向けに「NVIDIA NemoClaw」を発表しました。Nemoclawは単一のコマンドでNVIDIA Nemotronモデルと新たに発表されたNVIDIA OpenShellランタイムをインストールできる仕組みを提供し、クラウドやオンプレミスの環境からNVIDIA RTX搭載PCまで、様々なプラットフォームで自律型AI