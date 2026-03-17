馬トク報知で過去の名勝負を当時の記事から振り返る【競走伝】。今回はアブレイズが勝った２０２０年のフラワーＣを取り上げる。海外１３か国を渡り歩いた異色のＪＲＡ騎手、藤井勘一郎さん唯一のＪＲＡ重賞勝利だった。４角を回って先頭に立つと、藤井はアブレイズをこん身の左ムチで激励した。１発、２発、３発…。後ろからレッドルレーヴが猛然と迫るが、抜かせない。そのまま１２番人気の伏兵をゴールへ導いて、ＪＲＡで