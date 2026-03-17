【グレートザウルス ガイガン】 3月18日12時 予約開始 8月 発送予定 価格：18,480円 【グレートザウルス キングギドラ（2次受注）】 3月18日12時 予約開始 8月 発送予定 価格：19,580円 プレックスは、ソフビフィギュア「グレートザウルス ガイガン」と「グレートザウルス キングギ