◆ファーム・リーグ西地区阪神―オリックス（１７日・日鉄鋼板ＳＧＬ尼崎）阪神のドラフト１位・立石正広内野手が「５番・ＤＨ」でスタメンに名を連ねた。１月の新人合同自主トレで右足の肉離れを発症し、別メニュー調整を続けてきたが、ついにデビュー戦を迎える。藤川監督は開幕１軍入りの可能性を否定しておらず、今後の調整に注目が集まる。以下はここまでの経過。◆阪神・立石の故障からの経過▽１月１７日兵庫・尼