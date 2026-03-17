日本テレビ系情報バラエティー番組「ＤａｙＤａｙ．」（月〜金曜・午前９時）は１７日、昨年１２月２３日に７８歳で死去した男子ゴルフ界のレジェンド、尾崎将司（本名・尾崎正司）さんのお別れの会が１６日、東京・帝国ホテルで行われたことを報じた。尾崎さんの長男・智春さんが喪主を務め、発起人の青木功らが弔辞を述べ、男子ゴルフの中嶋常幸、倉本昌弘、片山晋呉、石川遼、女子ゴルフの樋口久子氏、佐久間朱莉らをはじめ