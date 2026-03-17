16日午後、沼津市の市道で軽自動車が道路を歩いていた女性をはね、女性は搬送先の病院で死亡が確認されました。警察は、車を運転していた80歳の男を逮捕しています。警察と消防によりますと16日午後3時35分ごろ、沼津市戸田の市道で軽自動車が歩行者をはねました。警察は、軽自動車を運転していた沼津市戸田の無職の男（80）を過失運転致傷の疑いで逮捕しました。この事故で事故現場の近くに住む女性（65）が病院に運ばれましたが