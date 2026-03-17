静岡県議会2月定例会は16日閉会し、一般会計で1兆4000億円規模の2026年度予算が成立しました。このほか、初めて女性を教育長にあてる人事案も同意されました。（静岡県議会議長）「本案はそれぞれ原案通り可決または同意することにご異議ありませんか？」（議場）「異議なし」（静岡県議会議長）「ご異議なしと認めます」静岡県議会2月定例会で審議され、16日全会一致で可決された2026年度当初予算は一般会計で1兆4141億円にのぼり