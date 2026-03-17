豊川用水に水を送る、愛知県新城市の宇連ダムの貯水率が、きょう午後に0%になる見込みで、ダムの底に残った水を使う緊急取水が始まりました。 【写真を見る】貯水率まもなくゼロに 愛知・豊川用水の“水がめ”宇連ダム 底に残った水をポンプでくみ上げる｢緊急取水｣始まる 新城市の宇連ダムでは、17日午前11時時点の貯水率が0．1%となっていて、17日午後1時ごろに0%になる見込みです。 ダムの最低水位を下回り、自然には放流でき