やりたかったことは「違和感なく走るようにする」こと昨年、『スズキ・アルト』がマイナーチェンジ。内外装以外にもボディに手が入れられ、剛性が向上している。そのポイントを、開発責任者とデザイナーから聞くことができた。【画像】ボディ剛性&燃費改良で素性の良さ向上！昨年マイナーチェンジした新型『スズキ・アルト』全30枚アルトの購入理由として、スズキのラインナップの中でも購入しやすい価格や、軽ナンバーワン