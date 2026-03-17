原油の供給不足への警戒感が一段と高まる中、値上がりの波が食品にも広がる懸念が強まっています。食用油や、揚げ物にも影響が波及する可能性が出てきました。都内のとんかつ店ではロースやひれなど毎日100食分が揚げられていて、使っているのが「ラード」ですが、今、心配しているのが今後の値上がりです。原油供給が減っていけば、植物油などが原料になるバイオ燃料の需要が高まって、食用の油やラードなどの価格を押し上げる懸