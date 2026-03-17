◇ワールドベースボールクラシック準決勝イタリア２ーベネズエラ４（17日日本時間午前9時試合開始、アメリカ・マイアミローンデポ・パーク）マイアミで16日（日本時間17日）にWBCの準決勝、イタリア対ベネズエラの試合が行われ、準々決勝で日本・侍ジャパンを破ったベネズエラが4−2でイタリアに勝利し、決勝進出を決めた。ベネズエラは6大会目で初の決勝進出。2回裏、イタリアは1アウト満塁のチャンスで、8番J.J.ドラツィオ