WBCを戦い終えた大谷翔平（31）、山本由伸（27）がアメリカ・アリゾナ州グレンデールのキャンプ地に戻り、ドジャースへ再合流を果たした。指揮官のD.ロバーツ監督（53）は「開幕戦の先発投手は、山本由伸投手に決まりました」と取材陣に明言した。【写真を見る】山本由伸 2年連続開幕投手に決定！指揮官は「とても簡単な決断」大谷は軽い調整「金曜日に打者として出場」昨年のワールドシリーズMVPの山本が2年連続で開幕投手の大役