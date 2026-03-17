キューバ政府は16日、国家の電力システムが完全に遮断したと発表しました。原因の1つは発電所のボイラーの故障で、現在、一部は復旧しているということです。キューバではアメリカによる石油供給制限措置で、電力不足が深刻になっていました。また、停電などに反発するデモも起きていて、暴徒が与党共産党の事務所に火を放ったと伝えられています。