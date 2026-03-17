お笑いコンビ・よゐこの濱口優（54）が15日、自身のインスタグラムを更新。「家の桜が咲きました」と報告し、小さな桜の鉢植えを飾った自宅ショットを披露した。【写真】「息子君は『ちょっと春が来た』って大喜び」濱口優が披露した家の桜「綺麗に咲いてくれてありがとう 奥さんのお世話のおかげです」と感謝し、2枚の写真をアップ。「息子君は『ちょっと春が来た』って大喜び」とわが子の反応も明かし、長男（3）が桜の花