大阪・関西万博にて、連日人気を博したシグネチャーパビリオン「いのちの未来」。様々な企業やクリエイターが考えた50年後、1000年後の「いのちの姿」と出会いその美しさや存在感、いつまでも心に残るストーリーで、これからの未来を紡ぐ素晴らしい展示は沢山の来場者を魅了しました。 閉幕後現在も、パビリオンでの映像や展示は、記憶に残る素晴らしい思い出として記憶に残っています。 アフター