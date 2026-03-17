配備を前に一部の関係者に公開されました。防衛省は熊本市東区の陸上自衛隊・健軍駐屯地で、今月中の配備を計画する国産の長射程ミサイルの発射装置などを公開しました。午後には地元自治会の代表者も参加予定ですが、視察した熊本県の木村知事や熊本市長は、多くの地域住民を対象とした展示や説明を要望したとしています。