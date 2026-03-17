第4子妊娠中のタレントの浜田翔子（40）が17日までに自身のインスタグラムを更新。マタニティーフォトを公開した。浜田は「エコー写真シールを貼りマタニティフォト」とつづり、リアルなエコー写真を貼ったマタニティーフォトを公開。「お腹シールは今まであまり惹かれるものがなかったのだけど、、このエコー写真シールは、子供たちも赤ちゃんいるって事がわかったり貼ってる時間も素敵な時間になりました」とつづった。「