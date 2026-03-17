日本代表として『第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）』に出場した大谷翔平（米大リーグ・ドジャース所属）が17日までに自身のインスタグラムを更新。戦いを終えた気持ちをつづった。【写真】「海外モデルみたい」マウンドとは別の顔、大人の色気漂う大谷翔平大谷にはベネズエラ戦の激闘を伝える写真を添えながら、「ファンの皆さん、応援ありがとうございました。皆さんの声援が、毎日私たちの背中を押してくれて