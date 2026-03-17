北朝鮮の国会にあたる「最高人民会議」が今月22日から開かれ、憲法改正についての議論が行われる見通しです。北朝鮮メディアは17日、最高人民会議が22日から平壌で開催されると伝えました。先月の第9回朝鮮労働党大会で採択された新たな5カ年計画のほか、憲法改正について議論するとしています。北朝鮮が韓国を「敵対国」と位置づける憲法改正を行うかどうか注目されます。また、北朝鮮メディアは2019年以来7年ぶりに実施した最高