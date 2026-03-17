原油価格の高騰などを受けて化学メーカー大手の信越化学工業は「塩化ビニル樹脂」の値上げを発表しました。信越化学工業は水道管などの建材に使われている「塩化ビニル樹脂」を来月1日納入分から1キログラムあたり30円以上値上げすると発表しました。従来からおよそ2割高くなります。イランによるホルムズ海峡の事実上の封鎖で、中東地域からの原油・石油製品などの供給に大きな影響が生じたためとしています。「塩化ビニル樹脂」